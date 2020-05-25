بريطانيا تسجل 121 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/25 | 21:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..سجلت بريطانيا ،اليوم الاثنين، 121 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، مقابل 118 حالة في الإحصائية المنشورة أمس الأحد.وأفادت وزارة الصحية البريطانية في إحصائية نشرتها الاثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 121 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 36914 شخصا.ويشير هذا الرقم […]

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