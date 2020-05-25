الإعلام الأمني: تدمير 3 عجلات للإرهابيين وإصابة طفيفة لطائرة عسكرية غرب الأنبار

2020/05/25 | 21:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، تدمير ثلاث عجلات لداعش بضربات جوية في صحراء الرطبة واصابة طائرة للجيش بنيران الإرهابيين.

وذكرت الخلية، في بيان، أن قوة من فوج مغاوير الفرقة الاولى تمكنت من تدمير عدة أوكار واستولت على اسلحة ومتفجرات جاهزة للتفخيخ في صحراء الرطبة غرب محافظة الأنبار.

وأشارت الى، أن العملية جاءت بإسناد من طيران الجيش الذي نفذ عملية استطلاع بتشكيل متكون مِن طائرتين وقد رصد ثلاث عجلات إرهابية مسلحة، حيث جرى معالجتها.

وأضاف البيان، أن إحدى عجلات الارهابيين كانت تحمل سلاح احادية وأطلقت النار باتجاه أحد الطائرات مما ادى الى اصابة طائرة إصابة خفيفة، وعادت الطائرات الى قاعدتها بسلام بعد تنفيذ الواجب.

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