الكاظمي وبوتين يبحثان هاتفيا تطوير العلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية

2020/05/25 | 21:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، تطوير العلاقات بين البلدين والأوضاع الاقتصادية.

بيان لمكتب رئيس الوزراء، ذكر أن الكاظمي وبوتين ناقشا تعزيز العلاقات والأوضاع في المنطقة وانخفاض أسعار النفط وتأثيراته واتفاق أوبك وجائحة كورونا والأوضاع الأمنية في العراق وسوريا.

وأعرب الرئيس الروسي عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية بين روسيا والعراق وأهميتها في كافة المجالات، الاقتصادية، والتجارية، والطاقة، وزيادة حجم الاستثمارات الى أضعاف ما هو عليه الآن، وكذلك في مجال الطاقة الكهربائية.

فيما أكد الكاظمي اهتمام الحكومة بتعزيز التعاون مع روسيا والدعوة للشركات الروسية للمجيء للعراق والاستثمار بكافة المجالات، والعمل على تذليل الصعوبات أمام هذه الشركات لما لها من انعكاسات ايجابية على العراق وفي العلاقات بين البلدين.

هذا ووجّه بوتين دعوة للكاظمي لزيارة موسكو، كما وجه الأخير دعوة مماثلة لبوتين لزيارة بغداد.

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