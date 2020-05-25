تمتد إلى الشهر الـ11.. التعليم العالي تحدد مواعيد الإمتحانات للدراسات الأولية

2020/05/25 | 21:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، عن موعد الامتحانات النهائية الإلكترونية للدراسات الأولية.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني المستمر حاليا الكترونيا ستكون بتاريخ 2020/7/26 وتنتهي في 2020/8/13”.وأضافت أنه “ستجرى الامتحانات النهائية للدور الأول للفصل الدراسي الأول بتاريخ 2020/9/14 وتنتهي […]

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