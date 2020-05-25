الفريق شغاتي ينوه بعد ظهور مقطع فيديو تجاوزت فيه امرأة على القوات الامنية ببغداد

2020/05/25 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

نفى الفريق الركن طالب شغاتي، اليوم الاثنين، ادعاءات امرأة بالتواصل معه، وذلك بعد ظهورها بمق...





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