بالصور.. القبض على مهربيّ آثار بحوزتهما آلاف القطع في السليمانية

2020/05/25 | 21:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت أعلنت مديرية الأسايش في قضاء شهرزور بمحافظة السليمانية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض متهمين بحوزتهما 7 تماثل مهربة ونحو 5 آلاف مسكوكة أثرية.وقالت المديرية في بيان اطلعت "كلكامش برس" على نسخة منه، إن "المتهمين هربا التماثيل السبعة و4 آلاف و786 مسكوكة أثرية من السليمانية إلى حلبجة لبيعها".وبينت أنه "تم توقيف المتهمين وهما (ت.ح.ح) و (هـ.ص.ا) واللذين أقرا بجريمتهما بعد إلقاء القبض عليهما بأمر قضائي صادر بموجب المادة 63 من قانون حماية الآثار".وأشارت إلى "فتح ملف تحقيقي في الواقعة، مؤكدة استمرار جهودها لحماية الآثار".

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