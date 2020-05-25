2020/05/25 | 21:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى ، انه “تم فحص (٥٧٦٢) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٩٤٤٤٧)”.وأضافت أن “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تعلن تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تعلن تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).