الأدعاء البريطاني: من الممكن توجيه الاتهام إلى البريطانيين المقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية الذين التقطوا صور “السيلفي” في مناطق الصراع

2020/05/25 | 22:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – متابعة كشفت صحيفة “الغارديان” “The Guardian” يوم السبت 23 مايو/ايار الحالي، إن الادعاء البريطاني أعلن أنه سيتم اعتبار صور “السيلفي” أو غيرها من الصور التي التقطها مقاتلو داعش الذين عادوا إلى بريطانيا، وهم في سوريا والعراق تهمة جديدة مستقلة عن التهم الأخرى مثل الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم حرب والإبادة الجماعية.وبحسب الصحيفة، …

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