الكويت: لا تمديد للحظر الشامل بعد 30 آيار

2020/05/25 | 22:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دولة الكويت، اليوم الاثنين ، عدم تمديد نظام حظر التجول الشامل، المفروض بسبب جائحة فيروس كورونا، بعد الثلاثين من الشهر الحالي.

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