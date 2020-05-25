أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة قوية قبل استئناف الدوري الإسباني

2020/05/25 | 22:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي أتلتيكو مدريد ، اليوم الاثنين ،غياب مهاجمه جواو فيلكس، عن صفوف فريقه عندما تعود عجلة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى الدوران الشهر المقبل.

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