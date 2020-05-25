تعليق استخدام عقاري كلوروكين وهيدروكسي في علاج

2020/05/25 | 22:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، تعليق استخدام دواء كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين، المضاد لمرض الملاريا، في اختباراتها لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وقالت مدير عام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إنه تقرر تعليق استخدام عقاري كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين في برنامج (تجربة التضامن) للأدوية المحتملة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ بسبب وجود مباعث قلق بهذا الشأن.

وفي ذات السياق، أوضحت كبيرة العلماء في المنظمة سوميا سواميناثان، أن تعليق استخدام هذين العقارين إجراء مؤقت، اتخذته اللجنة التي تشرف على الاختبارات، مضيفة أن الأخيرة ستنظر في هذا القرار من جديد، بعد أسبوع أو أسبوعين.

وكانت مجموعة من الدول، سبق وأعلنت عن بدء اعتماد هذين العقارين لعلاج المصابين بفيروس كورونا، كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا فعالية كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين في هذا المجال.

إلا أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة إجراء اختبارات سريرية مسجلة للتأكد من أن اعتماد هذين العقارين للعلاج من فيروس كورونا أمر آمن.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية برنامج ”تجربة التضامن“، في 18 مارس الماضي؛ لإجراء اختبارات سريرية دولية من المرحلة الثالثة والرابعة مع شركائها؛ بهدف المساعدة على إيجاد علاج ناجع للمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

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