الصناعـة تجهيـز الصحـة بـ500 ألـف بدلـة وقائيـة

2020/05/25 | 22:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الصناعـة والمعـادن، الاثنين، عزمها تجهيـز وزارة الصحـة بـ( 500 ) ألـف بدلـة وقائيـة للعاملين في مستشفيات العزل الخاصة بمرضى فيروس كورونا والاستمرار بتجهيز الكمامات الوقائية خلال عطلة عيد الفطر.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تنفيذاً للاتفاق الذي تم بين وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز، ووزير الصحة والبيئة حسـن التميمـي، بتزويد المؤسسات الصحية بـ ( 500 ) ألف بدلة، فقد قام مصنع القطنية ومعمل نسيج الموصل ومصنع نسيج وحياكة واسط ، بتجهيز وزارة الصحة بالدفعة الأولى والبالغة ( 6 ) آلاف بدلة وقائية إضافة إلى ( 100 ) ألف كمامة".

وأشار الى أنه "سيتم يوم غد تجهيز ( 9 ) آلاف بدلة وقائية اخرى".

واضاف أن "كوادر المصانع المذكورة ستواصل العمل خلال عطلة عيد الفطر المبارك، لتلبية احتياجات وزارة الصحة من الكمامات والبدلات الوقائية ومختلف المستلزمات الطبية ،وفق الكميات المطلوبة والتوقيتات المحـددة".

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