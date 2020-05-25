الصحة: رفع الحظر وعودة الدوام والمدارس قرار عائد للجنة العليا

2020/05/25 | 22:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، اليوم الاثنين، ان رفع الحظر الصحي وعودة الدوام في المدارس والجامعات يحتاج الى قرار تكاملي .

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