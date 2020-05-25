أربيل تشهد عملية سرقة “هوليودية” جديدة بعد حادثة “نفق محلات الذهب”

2020/05/25 | 22:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تمكنت شرطة أربيل، من القبض على وافد بمجمع قوشتبة، بعد قيامه بسرقة محل لبيع الهواتف النقالة بحيلة غريبة، بعد أشهر من حادثة “نفق محلات الذهب” التي حدثت في شهر اذار المنصرم.وقالت شرطة أربيل في بيان، إن “اللص (ح ع ع)، أقدم على حفر فتحة في جدار المحل، وسرق عددًا من الهواتف […]

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