2020/05/25 | 22:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نفى الفريق الركن طالب شغاتي ما وصفه بـ”الادعاء” الذي اصدرته امرأة في احدى السيطرات وتجاوزها على المنتسبين بعد اتصال بطالب شغاتي.وقال شغاتي في صفحته الرسمية في فيسبوك، إنه “ننفي الادعاء في الفيديو الذي انتشر على السوشيال ميديا والذي فيه إساءة الى الرموز الوطنية وقادة فرض القانون والاجراءات الاحترازية من قبل القوات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالب شغاتي يعلق على فيديو المرأة التي هاجمت القوات الامنية بعد اتصالها به) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالب شغاتي يعلق على فيديو المرأة التي هاجمت القوات الامنية بعد اتصالها به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).