التعليم تصدر توضيحا لطلبة الجامعات بشأن انهاء العام الدراسي الحالي

2020/05/25 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداداصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توضيحا بشأن طريقة انهاء العام الدراسي لطلبة الجامعات.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "التعليم الالكتروني لمواد الفصل الدراسي الثاني ( الكورس الثاني ) مستمرة ولغاية يوم الخميس 2020/7/17، بعدها يتم منح عطلة واستراحة للطلبة لغرض التهيئة للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني ( الكورس الثاني ) والتي تبدأ بتاريخ 2020/7/26 وتنتهي بتاريخ 2020/8/13 ويتم اعلان النتائج بعدها".

واضاف: "بعدها يتم منح عطلة اسبوع كامل للطلبة للاستراحة والتهيئة لامتحانات الفصل الدراسي الاول ( الكورس الاول ) للجامعات التي لم تؤدي او لم تكمل الامتحانات بسبب المظاهرات، ثم يتم عمل دراسة مكثفة الكترونية لغرض المراجعة لمواد الفصل الدراسي الاول (الكورس الاول) للجامعات التي لم تؤدي او لم تكمل الامتحانات بسبب المظاهرات وتبدأ بتاريخ 2020/ 8/30 وينتهي بتاريخ 2020/9/13، وبعدها يتم اجراء امتحانات لمواد الفصل الدراسي الاول (الكورس الاول ) للجامعات التي لم تؤدي او لم تكمل الامتحانات بسبب المظاهرات ابتداءاً من تاريخ 2020/9/14 ولغاية 2020/10/8".

بغداد اليوم _ بغداد

نفى الفريق الركن طالب شغاتي، اليوم الاثنين، ادعاءات امرأة بالتواصل معه، وذلك بعد ظهورها بمقطع مصور تجاوزت فيه على القوات الامنية في العاصمة بغداد.

وقال شغاتي، بمنشور على حسابه بموقع فيس بوك وتابعته (بغداد اليوم)&n

بغداد اليوم _ الديوانية

قالت إدارة الديوانية، اليوم الاثنين، إنها تتابع موضوع الاصابات الجديدة المسجلة اليوم بفيروس كورونا، على الرغم من خلو المدينة لفترة طويلة من الاصابات.

وقال نائب محافظ الديوانية، مالك الحسيني، في حديث لـ(بغداد اليوم)

بغداد اليوم _ النجف

أعلنت إدارة النجف، اليوم الاثنين، اتخاذها قرارا بتخفيف قيود الحظر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا على أغلب الفعاليات والنشاطات وسط المحافظة.

وقال النائب الاول لمحافظ النجف، هاشم الكرعاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "خل

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