2020/05/25 | 22:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنظم متظاهرو محافظة الديوانية، مساء اليوم الاثنين، تشييعاً رمزياً للشهداء الذين سقطوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها الديوانية ومحافظات الوسط والجنوب والعاصمة بغداد.وذكر وقال "كلكامش برس" أن المتظاهرين رفعوا صور الشهداء الذين سقطوا خلال الاحتجاجات في الديوانية، ونظموا مسيرة انطلقت من شارع المواكب الحسينية إلى ساحة اعتصام الساعة، الساحة المركزية للتظاهرات، بمشاركة الجوق الموسيقي التابع لشرطة المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو وشرطة الديوانية ينظمون تشييعاً رمزياً لشهداء الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو وشرطة الديوانية ينظمون تشييعاً رمزياً لشهداء الاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).