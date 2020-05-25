نائب بالفتح: علينا البدء بإقالة صالح قبل الحلبوسي  

2020/05/25 | 22:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الاثنين, المطالبة الفردية بإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يجب ان يسبقه اقالة رئيس الجمهورية برهم صالح أولا, مشيرا الى التغيير الشامل يجب ان يكون برؤية سياسية كاملة.وقال البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” المطالبة الفردية بتغيير رئيس مجلس […]

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