منظمة الصحة العالمية تعلق على عودة تسيير رحلات الطيران.. وتصدر توصيات

2020/05/25 | 22:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بيانا بشأن استئناف الرحلات الجوية، لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.أعلنت رئيسة الفريق الفني لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، أن منظمة الصحة العالمية توصي بالحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد بين الأشخاص أثناء الرحلات الجوية.وقالت […]

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