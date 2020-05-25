2020/05/25 | 22:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الاثنين، تسجيل 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 30 ألفا و307 إصابات.وقالت المتحدثة باسم الحكومة في الإمارات آمنة الشامسي، إنه، تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة لأشخاص من جنسيات مختلفة نتيجة مضاعفات الإصابة بالمرض، وبذلك يصل إجمالي الوفيات 248 شخصا”.وأضافت: “أجرينا أكثر من 41 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامارات تسجل 822 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامارات تسجل 822 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).