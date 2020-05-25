خلال 24 ساعة.. الحشد الشعبي يوزع أكثر من 4000 كسوة وسلة غذائية في بابل

2020/05/25 | 22:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجزت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، توزيع أكثر من 4000 سلة غذائية وكسوة بين العوائل المتعففة واسر شهداء الحشد الشعبي في محافظة بابل.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن هيئة الحشد الشعبي في محافظة بابل أنجزت خلال الـ24 ساعة الماضية توزيع 3906 سلة غذائية في مناطق شمال وجنوب ووسط المحافظة.وأضاف، أنه تم

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