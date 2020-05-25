2020/05/25 | 22:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يقترب من حاز الـ5 الاف اصابة في التحديث الوبائي لكورونا بالشرق الاوسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/25 | 22:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يقترب من حاز الـ5 الاف اصابة في التحديث الوبائي لكورونا بالشرق الاوسط) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يقترب من حاز الـ5 الاف اصابة في التحديث الوبائي لكورونا بالشرق الاوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).