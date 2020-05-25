المرصد العراقي: قناة الحرة مطالبة بالإعتذار لأسرة الصحفي الشهيد أحمد المهنا

2020/05/25 | 22:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عبر المرصد العراقي للحريات الصحفية، الاثنين، عن رفضه التام لأي تصنيف للصحفيين العراقيين في خانة الولاء والتبعية لأية دولة كانت، مطالبة قناة الحرة الأميركية بالإعتذار لأسرة الصحفي الشهيد أحمد المهنا.ودعا المرصد في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه إدارة قناة الحرة الأميركية الى “الإعتذار عن الروبورتاج الذي بثته مؤخرا، وأساء الى المصور […]

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