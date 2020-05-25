وزير الكهرباء يحدد كمية الغاز المطلوبة في العراق.. والنسبة المستوردة من ايران

2020/05/25 | 22:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف وزير الكهرباء ماجد مهدي، كمية الاحتياج الكلي من الغاز في العراق لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، فيما اشار الى ان اكثر من نصف الكمية المطلوبة نستوردها من ايران.وقال مهدي في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق”، إن “العراق يحتاج يوميا 70 مليون متر مكعب من الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء نصفها […]

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