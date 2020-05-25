كوردستان تسجل ست إصابات بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة

2020/05/25 | 22:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، مساء الاثنين، تسجيل ست إصابات بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة ماضية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه خلال ٢٤ ساعة ماضية تم اجراء 1031 عملية فحص خاصة بالفيروس، وتم تشخيص ست إصابات فيها.

واضاف، ان الإصابات سُجلت في اربيل لفتاة لها من العمر ٤٠ عاماً، واخرى لها ١٨ عاماً، الرجلين بأعمار (٧٠) (٦٠) عاما، لطفلين لهما من العمر (١٠)، (٦) اعوام

وبينت ان احد المصابين يسكن مدينة اربيل ، واربع في ناحية عنكاوا، ومصاب في ناحية كلك التابعة لمحافظة دهوك.

وبذلك ترتفع مجمل الإصابات بالفيروس في اقليم كوردستان الى ٥٠٢ حالة، وخمس حالات وفاة، وشفاء ٤٠٣، وتبقي ٩٤ حالة إصابة تحت العناية الطبية.

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