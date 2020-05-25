وزير الكهرباء: نستورد 40 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يوميا

2020/05/25 | 22:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير الكهرباء ماجد مهدي، الاثنين، عن احتياج العراق 70 مليون متر مكعب من الغاز المستورد يوميا لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، مبينة أن العراق يستورد 40 مليون متر مكعب من ايران يوميا.وقال مهدي في تصريح إذاعي تابعته /المعلومة/، إن “ العراق يحتاج يوميا 70 مليون متر مكعب من الغاز المستخدم في تشغيل […]

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