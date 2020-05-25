كواليس اعتقال سما المصري بـ”تهم الاباحية”.. بلاغ من ريهام سعيد بعد عثورها على مقاطع بهاتف ابنها!

2020/05/25 | 22:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اتهمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، الراقصة الاستعراضية سما المصري بالتحريض على الفسق والفجور، وبث مقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت في التحقيقات بعد القبض على سما المصري بناء على بلاغ قدمته الإعلامية المصرية، إنها تضررت من اعتياد سما المصري نشر عدد كبير من المقاطع المصورة “الفيديوهات الإباحية” […]

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