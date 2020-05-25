بايرن ميونخ يفتقد خدمات نجم وسطه في كلاسيكو البوندسليغا

2020/05/25 | 22:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، هانزي فليك، غياب لاعبه تياجو ألكانتارا، عن مواجهة بوروسيا دورتموند، غدًا الثلاثاء.ويحل بايرن ميونخ ضيفًا على بوروسيا دورتموند، في قمة مباريات الجولة الثامنة والعشرين، من عمر الدوري الألماني.وقال فليك، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “تياجو لم يكن قادرًا على التدرب اليوم وهو خارج مواجهة دورتموند بكل أسف”.وبسؤاله […]

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