نينوى تفرض حظر التجوال الشامل بعد تسجيل 22 اصابة بفيروس كورونا

2020/05/25 | 22:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نينوى قرر محافظ نينوى نجم الجبوري اليوم الإثنين، فرض حظر التجوال الشامل في المدينة.وقال المكتب الإعلامي للجبوري في بيان إن " الجبوري قرر فرض حظر التجوال الشامل، بعد تسجيل 22 حالة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أعلنت وزارة الصحة العراقية.

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