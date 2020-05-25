اردوغان: بفضل النظام الرئاسي واجهنا كورونا والمستجدات الدولية

2020/05/25 | 22:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أنه بفضل النظام الرئاسي الجديد، واجهت تركيا أزمة كورونا والمستجدات في سوريا وليبيا، مشيرا إلى أنه سيحصل مجددا على ثقة الشعب بالانتخابات المقبلة.وقال أردوغان خلال اتصال عبر الفيديو من قصر “هوبر” الرئاسي بمدينة إسطنبول، هنأ فيه أعضاء حزب العدالة والتنمية بحلول عيد الفطر، إن “أمامنا […]

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