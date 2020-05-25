2020/05/25 | 23:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، الاثنين، عن وجود مشكلة لدى الحكومة بتحديد سعر بيع برميل النفط ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.وقالت عضو اللجنة ميثاق الحامدي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “مجلس الوزراء شكل لجنة بالتعاون مع لجنة المالية النيابية لدراسة فقرات الموازنة قبل إرسالها لمجلس النواب”، لافتة إلى إن “الحكومة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد النيابية: الحكومة تواجه مشكلة تحديد سعر بيع النفط بموازنة 2020) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد النيابية: الحكومة تواجه مشكلة تحديد سعر بيع النفط بموازنة 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).