2020/05/25 | 23:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار آمر اللواء 16 بالحشد الشعبي نبيل عيسى البشيري، الاثنين، السواتر الأمامية لقاطع عمليات جنوب غرب كركوك.والتقى البشيري برفقة عدد من قيادات الحشد الشعبي بالمقاتلين الأبطال، حيث بارك لهم حلول عيد الفطر المبارك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آمر اللواء 16 بالحشد يزور السواتر الأمامية جنوب غرب كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آمر اللواء 16 بالحشد يزور السواتر الأمامية جنوب غرب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).