مسعود بارزاني: ثورة

2020/05/25 | 23:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استذكر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، الاثنين، ثورة "گولان" في عامها الرابع والاربعين، وقال إن تضحيات الكوردستانيين لم تذهب سدى.

وانطلقت شرارة ثورة "گولان" بقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في ٢٦ من ايار مايو عام ١٩٧٦ ضد نظام البعث وتركزت في البدء عند المناطق الحدودية بين تركيا واقليم كوردستان.

وقال بارزاني وهو زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان، إن ”حجم التضحية والفداء والتي اتسم بها بيشمركة وثورة "گولان" مدعاة فخر لشعب كوردستان، فهذه الثورة كانت محطة مهمة ومرحلة في ثورة ايلول الكبرى.

واضاف ”ان ذلك اثبت ان شعب كوردستان حتى ان اصابته نكسة ما فإنه ينتفض مجدداً ولا يسكت عن حقه ولا يتراجع عن تحقيق اهدافه“.

وبين ”كانت الثورة احقاق حقوق شعبنا، ولذلك فإن من نتائجها هي توحيد الموقف الكوردي والفدرالية والمؤسسات وهي كلها من مكاسب الثورة“.

وبين الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ”في الذكرى ٤٤ لثورة "گولان" نؤكد ان رسالة ثورتنا هي التسامح والتعايش والسلام ونطمئن شعب كوردستان بأن تضحياتهم لم تذهب سدى“.

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