على ضوء رفع بعثة الاتحاد الأوربي في العراق علم المثلية الجنسية في بغداد الجزء الثاني في المثلية الأنثوية - عامر صالح

2020/05/25 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عامر_صالح حذفت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، فجر الإثنين بتاريخ 2020ـ05ـ18، تغريدة الاحتفال برفع علم “المثلية الجنسية”، فوق مقرها بالعاصمة بغداد، بعد موجة غضب وتنديد سياسية ودينية.



والأحد المصادف 2020ـ05ـ17، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي، عبر حسابها بـ”تويتر”: “بالاشتراك مع السفارة الكندية والسفارة البريطانية في العراق، ننضم اليوم في بغداد مع بعثات الاتحاد الأوروبي حول العالم في رفع علم قوس قزح (علم المثليي ......





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