إشكالية الحجاب كإشكالية حضارية عصية على الحل....!؟ - محمد شيخ أحمد

2020/05/25 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_شيخ_أحمد إشكالية الحجاب كإشكالية حضارية عصية على الحل....!؟بين التمييز والتسييس" يجب التشكيك بكل ما كتبه الرجال حول النساء، لأنهم الخصم والحكم في الوقت نفسه"*جان بول سارترإلى الأنثى، الوجه الجميل، المضيء للحياةعند تناول أي ظاهرة اجتماعية، (ومن بينها ظاهرة الحجاب) في الإطار العام للسياق الحضاري للبشرية، يبرز وجهان أو تجليان لتلك الظاهرة، الوجه الساكن -الثابت، والوجه ا ......





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