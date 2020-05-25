ذكرى انتفاضة ماي 1968 - حسن أحراث

2020/05/25 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث كل انتفاضة أو ثورة، "وحنا دايما فرحانين"، وفقط "فرحانين"...!!تمر التجارب في صمت، ومنها الأقرب الينا من حبل الوريد (تجارب شعبنا الغنية)، و"تموت" الدروس والعبر.



والنتيجة مراكمة الفشل وتكرار الأخطاء وبصيغة أسوأ.



واستحضار بعض التجارب الناجحة، كثيرا ما تم بصيغة الافتخار وتأكيد الانتماء اليها؛ أما التجارب الفاشلة فتم تناولها بقلم الحسرة والأسف، وإن بروح الوفاء ورد الاعتبار.



وهكذا دواليك..



وحتى ف ......





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