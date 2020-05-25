طوزخرماتو صلاح الدين تضع اليد على بؤرة تفشي كورونا

2020/05/25 | 23:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء طوزخرماتو شرقي صلاح الدين، الاثنين تفاصيل واسباب الاصابات بفيروس كورونا والتي ظهرت مؤخرا والية الحظر الشامل واغلاق القضاء من قبل خلية الازمة.

وقال حسن زين العابدين لوكالة شفق نيوز، ان اسباب ظهور كورونا في طوزخرماتو هو اصابة اثنين من اهالي القضاء بالفيروس اثناء تواجدهما في مستشفى"ازادي" في كركوك لوجود اصابات في المستشفى، ليزداد العدد الى 4 مصابين بعد اصابة اثنين من الملامسين.

واكد زين العابدين ان خالية الازمة في طوزخرماتو وبالتنسيق مع خلية الازمة في محافظة صلاح الدين اغلقت القضاء بالكامل وفرضت حظرا تاما للتجوال لمنع تفشي الاصابات بالفيروس ان فريقا طبيا من دائرة صحة صلاح الدين اجرى فحوصات شاملة للحالات المشتبه بملامستها للمصابين

واضاف ان تخفيف الحظر او تشديده يعتمد على الموقف الوبائي في القضاء"مشيرا الى مساعٍ ادارة الطوز تخفيف الحظر عن الافران والمحال الغذائية والحاجات الانسانية الاخرى“.

ويقع قضاء طوز خرماتو على بعد 45 كلم شرقي تكريت وجنوبي مدينة كركوك، ويتبع اداريا لمحافظة صلاح الدين ويسكنه خليط من السكان العرب والكورد والتركمان.

واكدت ادارة طوزخرماتو في وقت سابق من الشهر الجاري خلو القضاء من وباء كورونا ونجاح الخطط الامنية والصحية بمنع تفشية او ظهوره.

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