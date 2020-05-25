طالب شغاتي يعلق على الفيديو الذي انتشر لامرأة تهاجم القوات الأمنية بعد اتصالها به

2020/05/25 | 23:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد نفى الفريق الركن طالب شغاتي ما وصفه بـ”الادعاء” الذي اصدرته امرأة في احدى السيطرات وتجاوزها على المنتسبين بعد اتصال بطالب شغاتي.وقال شغاتي في صفحته الرسمية في فيسبوك، إنه “ننفي الادعاء في الفيديو الذي انتشر على السوشيال ميديا والذي فيه إساءة الى الرموز الوطنية وقادة فرض القانون والاجراءات الاحترازية من قبل القوات الامنية في حماية المواطنين من التنظيمات الارهابية وفيروس كورونا”.

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