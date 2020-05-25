بريطانيا تسجل 121 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/25 | 23:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية سجلت بريطانيا ،اليوم الاثنين، 121 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، مقابل 118 حالة في الإحصائية المنشورة أمس الأحد.وأفادت وزارة الصحية البريطانية في إحصائية نشرتها الاثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 121 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 36914 شخصا.ويشير هذا الرقم إلى استقرار نسبي لمؤشر الوفيات اليومي في بريطانيا الذي تراجع بشكل كبير خلال الأيام الماضية، حيث سجلت في إحصائية 22 مايو 351 حالة، وفي 23 مايو 282، وفي 24 مايو 118.كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة الإصابات بالفيروس سجل 1625 حالة، بعد أن كان هذا المؤشر يوم 22 مايو 3287 حالة، وفي 23 مايو 2959، وفي 24 مايو 2409، ليبلغ العدد الإجمالي 261184.وتحتل المملكة المتحدة المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الوفيات

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