بريطانيا تعلن موعد إعادة فتح المتاجر غير الأساسية  

2020/05/25 | 23:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – اعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين أن المملكة المتحدة تعتزم إعادة فتح المتاجر غير الأساسية في 15 حزيران/يونيو في إطار تخفيف جديد للإغلاق الذي فرض منذ شهرين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال جونسون “ننوي (في 15 حزيران/يونيو) السماح بإعادة فتح كل المتاجر غير الأساسية، من المراكز التجارية الى […]

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