كشف قاتل طفلة عمرها ثماني سنوات في الموصل

2020/05/25 | 23:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل -الزمان كشف قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني، الاثنين، ملابسات جريمة قتل طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات.وقال الحمداني في بيان نسخة منه، إن “قيادة شرطة نينوى وبعد تشكيل فريق عمل بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة نينوى مكون من ضباط تحقيق اكفاء من (مديرية ابي تمام ومديرية […]

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