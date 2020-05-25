2020/05/25 | 23:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، مساء الاثنين، باعادة تكليف الفريق الركن قيس المحمداوي قائدا لعمليات بغداد، وذلك عقب تدهور الوضع الصحي للواء الركن عبد الحسين التميمي.

وابلغ المصدر شفق نيوز، ”بعد تدهور الحالة الصحية للواء الركن عبد الحسين التميمي، تم مساء اليوم إعادة تكليف الفريق الركن قيس المحمداوي مهام قيادة عمليات بغداد“.

وكان المحمداوي قائداً سابقاً لعمليات بغداد قبل ان يتم اعفاؤه نهاية العام الماضي نتيجة ”عارض صحي“.

وابلغ مسؤول أمني وكالة شفق نيوز، مساء امس الاحد، بأن التميمي تعرض إلى نزيف بالدماغ نُقل على اثره الى احدى مستشفيات العاصمة بغداد على الفور.

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