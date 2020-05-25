الفريق الركن قيس المحمداوي قائداً لعمليات بغداد

2020/05/25 | 23:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاثنين، بان الفريق الركن قيس المحمداوي، تسلم مهام قيادة عمليات بغداد.وقال المصدر في تصريح تابعته “العهد نيوز” ، إن “الفريق الركن قيس المحمداوي، تسلم مهام قيادة عمليات بغداد”.وأوضح المصدر، أن “تسمية المحمداوي، جاءت بعد تدهور الحالة الصحية للواء الركن عبد الحسين التميمي”.

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