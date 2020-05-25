“بوتين” يعيّن سفير بلاده بدمشق كـ “ممثل رئاسي خاص في سوريا”

2020/05/25 | 23:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” قراراً رئاسياً يقضي بتعيين سفير #موسكو في دمشق “ألكسندر يفيموف”، كممثل “رئاسي خاص لتطوير العلاقات مع سوريا”.ودخل القرار الرئاسي الروسي حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الإثنين، ولم ُيعرَف إن…

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