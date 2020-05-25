نقيب الصحفيين العراقيين اللامي يؤكد اهمية اعتماد هوية نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية المسجلة في النقابة

2020/05/25 | 23:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي اهمية اعتماد هوية نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية المسجلة في النقابة .وقال اللامي في تصريح متلفز وتابعته وكالة صدى الاعلام، ان الهويات التي تصدر عن النقابة معروفة ويجب اعتمادها مشيرا الى ان هناك مواقع الكترونية تقوم باصدار هويات لا علاقة للنقابة بها و تستخدم هوياتها خلال فترة الحظر.ودعا

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