كورونا “الصامت” يهدد أفريقيا.. وتحذير من “الخطر الأول”

2020/05/25 | 23:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مبعوث لمنظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن أفريقيا نجت حتى الآن من أسوأ تأثيرات فيروس كورونا المستجد، لكن المنظمة قلقة من أن تواجه القارة “وباء صامتا”، في حال لم يعط القادة أولوية لإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس.وقال سامبا سو في مؤتمر صحفي “النقطة الأولى بالنسبة لي بخصوص أفريقيا، مبعث قلقي الأول، أن عدم إجراء […]

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