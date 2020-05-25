تكليف الفريق الركن قيس المحمداوي قائداً لعمليات بغداد

2020/05/25 | 23:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بأن الفريق الركن قيس المحمداوي، تسلم مهام قيادة عمليات بغداد.

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