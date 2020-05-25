السيسي يؤكد للحلبوسي دعم مصر المطلق للعراق

2020/05/25 | 23:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، دعم مصر المطلق للعراق.وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اجرى اتصالا مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين بالتقدم والرخاء".وأكد الحلبوسي بحسب البيان، "حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين"، مشيرا إلى "أهمية الدور المصري في القضايا العربية".

من جهته قدَّم السيسي "تهنئته إلى الشعب العراقي بمناسبة عيد الفطر، مؤكدا "دعم بلاده المطلق للعراق من أجل عودته إلى دوره العربي والإقليمي، مع الحرص على حفظ سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، متطلعاً إلى لقاء قريب يجمعه برئيس مجلس النواب العراقي".

واوضح البيان انه "تم خلال الاتصال تأكيد استمرار التعاون بين البلدين على المستويات النيابية والحكومية كافة، وتبادل الخبرات في مجالات الإعمار والطاقة".

بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بأن الفريق الركن قيس المحمداوي، تسلم مهام قيادة عمليات بغداد.

وقال المصدر في حديث ل(بغداد اليوم)، إن "الفريق الركن قيس المحمداوي، تسلم مهام قيادة عمليات بغداد".

وأوضح المصدر، أن "

بغداد اليوم _ بغداد

اوضح عضو اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، اليوم الاثنين، امكانية تقليص الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والمسؤولين الحكوميين في الدولة.

وقال احمد الصفار، في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "وفق بنود قانون التقا

بغداد اليوم _ بغداد

هاجم عضو مجلس النواب، جمال كوجر، الاثنين 25-5-2020، الاطراف السياسية الممتعضة من علاقة العراق مع المملكة العربية السعودية وزيارة وزير المالية علي علاوي الاخيرة للرياض، وفيما أكد وجود دول تسعى لإبقاء البلاد سوقا لمنتجاتها،

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