الحكومة السورية ترفع “الحظر الليلي” وتعيد حركة نقل الركاب بين المحافظات

2020/05/26 | 00:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت #الحكومة_السورية قراراً أنهت بموجبه إجراءات منع التجوال الليلي، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، والسماح بعودة حركة النقل بشكل كامل بين المحافظات السورية.قرار الحكومة السورية، اُتخذ اليوم الإثنين خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس “عماد…

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