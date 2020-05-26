عشرون وساما على صدر ماركس - عدلي عبد القوي العبسي

2020/05/26 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عدلي_عبد_القوي_العبسي بالاستفاده من ثمار التطور الحاصل في العلوم الطبيعيه والاجتماعيه منتصف القرن التاسع عشر وفي لحظه تاريخيه انعطافيه تهيأ فيها المفكرون و الاكاديميون لانقلاب ثوري فكري حفز ه وسرع من حدوثه انقلاب علمي معرفي معزز بالتطور التكنولوجي الصناعي و بروز سلسله من النظريات العلميه الطبيعيه في االكون والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والرياضيات انقلاب في بنيه التفكير العلمي الفلسفي صنعته التحولا ......





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